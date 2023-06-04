بـ45 مئوية.. #مكة تسجل أعلى #درجة_حرارة اليوم في #المملكة  

كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي تسجل أعلى و أدنى درجة حرارة اليوم في المملكة.

وأوضح المركز في تغريدة على "تويتر"، أن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة اليوم بـ45 درجة مئوية، فيما سجلت المدينة المنورة 42 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن أقل درجة حرارة سجلت اليوم في مدينة أبها التي سجلت 17 درجة مئوية.

على جانب آخر،نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على الخرخير، ومحافظة شرورة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المسجلة اليوم بمدن المملكة: