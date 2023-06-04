الصحة: ارتفاع عدد المؤمن عليهم إلى 11.5 مليون

بحث وزير الصحة فهد الجلاجل، مستجدات برنامج التحول الصحي، وبرنامج التوطين في القطاع الصحي، ومشاريع مشاركة القطاع الخاص، وذلك لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، وذلك خلال لقائه المستثمرين في تقديم الخدمات الصحية، بديوان الوزارة في المدينة الرقمية في مدينة الرياض.

وأوضحت وزارة الصحة أن هذا اللقاء يعد الثامن عشر من سلسة اجتماعاته مع المستثمرين في تقديم الخدمات الصحية، والذي نتج عنها 117 مبادرة تم متابعة تنفيذها بشكل مشترك.

وبيّنت أن اللقاء يهدف إلى استكمال ما عزمت عليه الوزارة من إشراك القطاع الصحي الخاص في منهجية وإستراتيجية الوزارة المستقبلية، حيث تم استعراض دراسة لأبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع الصحي الخاص والمقترحات والتوصيات الخاصة بها.

وتطرق اللقاء إلى الزيادة الكبيرة في أعداد الأشخاص المؤمن عليهم في المملكة، حيث ارتفعت الشريحة من 3 ملايين مؤَمن عام 2011م إلى 11.5 مليون مؤَمّن عام 2022 ، منهم 9 ملايين زائر.

وتهدف هذه اللقاءات الدورية مع المستثمرين في تقديم الخدمات الصحية إلى سماع المقترحات والتحديات التي تواجه القطاع لوضع الخطط والحلول والممكنات اللازمة، وإيجاد تكامل بين القطاعين العام والخاص، وتوفير الفرص الاستثمارية لتحقيق رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي الذي يسعى من خلال مبادراته لتمكين جميع الشركاء بالقطاع؛ مما يسهم في خدمة المواطنين والمقيمين والزائرين بتسهيل الحصول على الخدمات الصحيه ورفع جودتها وكفاءتها.