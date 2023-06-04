بدءا من اليوم.. #الرصد_الآلي لـ7 مخالفات مرورية

تدخل حيز التنفيذ اليوم، رصد 7 مخالفات مرورية عبر الرصد الآلي.

وتتمثل هذه المخالفات في القيادة على الأرصفة والمسارات الممنوع السير فيها، وعدم التزام المعدات والشاحنات الثقيلة بالسير في المسار المخصص لهم، عند عدم استخدام الأنواع ليلاً أو في الأماكن التي تظهر فيها الرؤية غير واضحة.

ومن بين المخالفات المرورية التي يتم رصدها إلكترونيًا هي "مخالفة تنظيمات السير على الطريق، قيادة بلوحات غير واضحة أو تالفة، عند تجاوز محطة القياس أوزان المركبات الثقيلة التي تم وضعها بواسطة الإدارة العامة للمرور بالنسبة لسيارات النقل، الوقوف في الأماكن غير المخصص للمركبات".