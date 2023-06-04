ريال_مدريد يعلن رحيل #كريم_بنزيما رسميا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رحيل الدولي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الأول لكرة القدم عن صفوفه، في ظل عدم التوصل لاتفاق لتجديد عقد اللاعب، حيث أشار النادي في بيان رسمي إلى أنه منح بنزيما حق حسم مستقبله وانتهاء مرحلته الرائعة مع النادي الإسباني.

وقال بيان ريال مدريد الرسمي إن النادي اتفق مع قائده كريم بنزيما على وضع حد لمرحلته الرائعة التي لا تُنسى كلاعب، بعدما وصل إلى الفريق في 2009 وهو يبلغ من العمر 21 عاما فقط، وكان لاعبا أساسيا في هذا العصر الذهبي، واستطاع تحقيق 25 لقبا مع الملكي.

كما أشار بيان ريال مدريد إلى أرقام بنزيما الرائعة مع الملكي، كونه ثاني هداف في تاريخ النادي برصيد 353 هدفا، ورابع الهدافين في دوري أبطال أوروبا.

وأكد البيان: "مسيرة كريم بنزيما في ريال مدريد مثالا على السلوك والاحتراف، ومثلت قيم النادي، وحصل كريم بنزيما على حق تقرير مستقبله"

واختتم البيان: "ريال مدريد منزل بنزيما وسيظل دائما ويتمنى النادي له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة في حياته، وسيقام حفل وداع مؤسسي لكريم بنزيما في مدينة ريال مدريد بحضور فلورنتينو بيريز رئيس النادي"

يأتي ذلك في ظل التقارير التي ربطت انتقال كريم بنزيما بالانتقال إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، في ظل عدم تجديد عقده مع ريال مدريد والذي انتهى خلال شهر يونيو الجاري.