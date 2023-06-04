10 عمليات #قسطرة_قلبية لحجاج من عدة جنسيات خلال 14 يومًا

تلقى أكثر من 7 آلاف حاج خدمات الرعاية الطبية في المنشآت الطبية والمراكز الصحية الموسمية بالمدينة المنورة، منذ بداية شهر ذي القعدة الجاري، ضمن الخدمات الشاملة التي هيئت للعناية بضيوف الرحمن ورعايتهم خلال فترة وجودهم في المدينة المنورة.

وتلقى 6216 حاجاً خدمات الرعاية الصحية في المراكز الصحية الموسمية المجاورة للمسجد النبوي ومحيط المنطقة المركزية، واستقبلت أقسام الطوارئ في المستشفيات 1002 مراجع من ضيوف الرحمن منذ مطلع شهر ذي القعدة الجاري.

وأجريت عملية قلب مفتوح واحدة، في حين استدعت الحالة الصحية لـ 10 حجاج من عدة جنسيات إجراء عمليات قسطرة قلبية لهم توزعت بين 6 عمليات علاجية، و 3 تشخيصية وواحدة لمتابعة الحالة المرضية للحاج، وصلت جميعها عن طريق هيئة الهلال الأحمر السعودي, إضافة إلى 10 عمليات جراحية أخرى أجريت لعدد من ضيوف الرحمن, إلى جانب 6 جلسات لغسيل الكلى.