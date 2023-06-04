السودان.. احتدام القتال في #الخرطوم بعد انتهاء وقف إطلاق النار

احتدمت الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، بعد انتهاء سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه السعودية والولايات المتحدة.

وتحطمت طائرة عسكرية في أم درمان، إحدى المدن الثلاث التي تقع عند نقطة التقاء النيل الأبيض بالنيل الأزرق وتشكل منطقة العاصمة الكبرى.

ولم يصدر تعليق من الجيش الذي يستخدم طائرات مقاتلة لاستهداف قوات الدعم السريع المنتشرة في أنحاء العاصمة خلال الصراع الذي اندلع بين الطرفين في 15 أبريل وتسبب في أزمة إنسانية كبيرة.

وقالت السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك: إنهما حريصتان على استمرار المحادثات مع وفدي التفاوض السودانيين من الجيش والدعم السريع اللذين ما زلا موجودين في مدينة جدة السعودية رغم تعليق المحادثات الأسبوع الماضي.