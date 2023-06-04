موعد إعلان #الاتحاد التعاقد مع #كريم_بنزيما رسميًا

كشفت بعض التقارير عن موعد إعلان نادي الاتحاد عن التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد.

وينتهى عقد بنزيما مع ريال مدريد، بنهاية شهر يونيو الجاري، وأعلن النادي الإسباني رحيله عن صفوف الفريق، بعد مسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات استمرت 14 عاما داخل جدران "سانتياجو بيرنابيو".

وذكر فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "بنزيما دعي إلى السعودية، استعدادا لانتقاله إلى الاتحاد، كنجم جديد للدوري العربي".

وأشار رومانو إلى أن من المتوقع، أن يعلن الاتحاد عن صفقة بنزيما رسميا، يوم الأربعاء المقبل، إذا سارت الأمور كما خطط لها.