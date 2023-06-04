رويترز: قادة أجهزة مخابرات كبرى يعقدون اجتماعًا سريًا في #سنغافورة

كشفت وكالة "رويترز"، أن مسؤولين كبارا من نحو عشرين من أجهزة المخابرات الكبرى في العالم، عقدوا اجتماعا سريا على هامش اجتماعات حوار شانجري-لا الأمني في سنغافورة.

وأوضحت أن هذه الاجتماعات تنظمها حكومة سنغافورة وتعقد سرا في مكان منفصل إلى جانب القمة الأمنية.

وشاركت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هينز في الاجتماع السري ممثلة للولايات المتحدة في حين كانت الصين من بين الدول الأخرى الحاضرة، على الرغم من حالة التوتر بين القوتين الكبيرتين.

وقال مصدر: أن الاجتماع عنصر مهم على أجندة الظل الدولية، وبالنظر إلى مجموعة البلدان المعنية فإن هذا ليس اجتماعا مخابراتيا بل بالأحرى وسيلة لتعزيز فهم النوايا وبواطن الأمور على نحو أعمق.

وأضاف: "هناك شفرة غير معلن عنها بين أجهزة المخابرات تتمثل في أن بوسعهم التحدث عندما تكون هناك صعوبة في التواصل والتعامل الدبلوماسي، إنها عامل مهم للغاية خلال أوقات التوتر واجتماع سنغافورة يساعد في تعزيز ذلك."