الأمن_العام يحذر من حملات #الحج الوهمية

حذّر الأمن العام، المواطنين والمقيمين، الذين تقدموا بتسجيل رغبات أداء مناسك الحج لعام 1444هـ، من الاستجابة لحملات الحج الوهمية، أو التعامل معها.

وأكد أن الجهات الأمنية تتابع ما ينشر من إعلانات تهدف إلى الاحتيال على الراغبين في الحج، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق القائمين عليها.

وأهاب بالتقيد والالتزام بما ورد في الآلية النظامية للتسجيل المعلنة من وزارة الحج والعمرة في حج هذا العام عبر المسار الإلكتروني وتطبيق نسك، حيث إنها الطريقة النظامية الوحيدة التي تتم فيها عمليات الترشح بالقبول آليًا، ويمكن من خلاله استعراض شركات الحج النظامية والاختيار منها.