تستوعب 50 ألف مركبة.. تهيئة 5 مواقف على مداخل #مكة_المكرمة استعدادًا لـ #موسم_الحج

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، تهيئة 5 مواقف على مداخل مكة المكرمة لاستقبال المركبات خلال موسم الحج لعام 1444هـ.

وقالت أمانة العاصمة في تصريحات اليوم إن ذلك يأتي ضمن خطة منع دخول السيارات إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بهدف تخفيف العبء داخل مدينة مكة المكرمة.

وقامت أمانة العاصمة المقدسة، بتهيئة المرافق الملحقة بمواقف السيارات والمشتملة على مجمعات الدوائر الحكومية، وصالات انتظار الحجاج، ودورات مياه.

كما قامت بتجهيز مقرات الجهات الحكومية المشاركة في أعمال موسم الحج، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمواقف 50 ألف مركبة.