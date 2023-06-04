وزير الطاقة الإماراتي: خفض #السعودية الإضافي لإنتاج #النفط يظهر أهمية استقرار السوق

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إن خفض السعودية الإضافي لإنتاج النفط يظهر أهمية استقرار السوق.

وأضاف وزير الطاقة الإماراتي في تصريحات عقب اجتماع دول أعضاء "أوبك بلس": “نعيش في مرحلة انتقال الطاقة.. وهذه المرحلة تتطلب منا رفع مستوى الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات”

وتابع سهيل المزروعي: “نبقى متحدين لتحقيق الهدف باستقرار السوق".

وأعلنت اليوم السعودية، إجراء تخفيص تطوعي إضافي جديد في إنتاجها من البترول الخام بمقدار مليون برميل يوميا لمدة شهر ويكون مجموع خفض المملكة التطوعي 1.5 مليون برميل يوميًا.

ومن جهته، قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: “اتخذنا القرارات الصائبة في أوبك+ التي ستضع الحكومات على المسارات الصحيحة”.