الإمارات #عُمان و #العراق و #روسيا تلحق بقرار #السعودية تمديد التخفيضات الطوعية حتى نهاية 2024

لحقت دول عُمان والعراق وروسيا والإمارات بقرار المملكة العربية السعودية بشأن تمديد التخفيضات الطوعية حتى نهاية العام 2024، وذلك بعد الاجتماع الوزاري لدول منظمة “أوبك بلس”.

كما قررت الجزائر تمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط لنهاية 2024، ومددت الإمارات خفضها الطوعي للإنتاج بـ 144 ألف ب/ي لنهاية 2024.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، إن بلاده سوف تمدد التخفيض الطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024.

وأضاف ألكسندر نوفاك، أن عمليات الخفض ستكون بمثابة إجراء احترازي بالتنسيق مع الدول المشاركة في اتفاق أوبك+، الذي سبق أن أعلن تخفيضات طوعية في أبريل.

وقال نوفاك: "الخفض الطوعي سيكون من مستوى الإنتاج الأساسي، كما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك+ في الرابع من يونيو" 2023.

ومن جهته، قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: “اتخذنا القرارات الصائبة في أوبك+ التي ستضع الحكومات على المسارات الصحيحة”.