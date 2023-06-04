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الأخضر تحت17 يرفع استعداده في معسكر ماليزيا استعداداً لـ #كأس_آسيا #السعودية

4 يونيو 2023 · < 1 minute

واصل المنتخب الوطني تحت 17 عامًا اليوم الأحد تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في ماليزيا، والمقام ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية، أعقبها العمل على الكرات الثابتة.

يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 17 عامًا يأتي ضمن المجموعة "الثالثة" في بطولة كأس آسيا تحت 17 عامًا 2023، وإلى جانبه منتخبات، أستراليا، الصين، وطاجيكستان.