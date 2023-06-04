متحدث #الأرصاد: الصيف لم يبدأ بعد في #السعودية فلكيا.. والحرارة ستصل إلى 50 درجة #عاجل

قال حسين القحطاني المتحدث الرسمي لمركز الوطني للأرصاد، إن الصيف بدأ أرصادياً في السعودية؛ لكن فلكياً سوف يبدأ 22 يونيو.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية": "هذا الصيف سيكون صيف ساخن، ودرجات الحرارة ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية بدرجة أو درجة ونصف، ومتوقع أن تتخطى الخمسين درجة".

وتابع: "فصل الصيف في السعودية سوف ينتهي أرصادياً 1 سبتمبر.. والمركز مهتم جدا بتقديم التقارير اللازمة المبكرة للجهات القائمة على موسم الحج لأخذ التدابير والتعامل مع الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المرتفعة".

وأشار إلى أن فصل الربيع هذا العام انخفضت فيه العواصف الغبارية، ومنتصف يوليو نتوقع عواصف غبارية.

وقال إن المرحلة الرابعة من مشروع الاستمطار بدأت على المرتفعات الجبلية، والمشروع يكون في المناطق التي تتكون بها سحب ويعمل على تحفيزها لتمطر، موضحا أن تكون أمطار الرياض الأخيرة قد تكون ساهم فيها مشروع الاستمطار.