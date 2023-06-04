الأمير #عبدالعزيز_بن_سلمان: لا مصلحة لدي #السعودية بأي تذبذات بسوق #النفط قصيرة أو طويلة الأمد

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن قرار موسكو بشأن عدم نشر بيانات الإنتاج وراء الشكوك حول حجمه، مشيرا إلى أن جهات مستقلة تواصلت مع روسيا بشأن إنتاجها وحصلت على الأرقام.

وقال وزير الطاقة في تصريحات مساء اليوم الأحد: "عززنا مفهوم الشفافية مع روسيا حول أرقام إنتاجها النفطي.. بحثنا مع روسيا مسألة إنتاجها وطلبنا منها توضيح بياناتها".

وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان: "الجهات المستقلة ستنهي الجدل السابق حول بيانات الإنتاج في "أوبك+".. ومهمة الجهات المستقلة أن تضمن موثوقية البيانات لسوق النفط".

وأوضح أن جهات مستقلة ستعمل مع دول "أوبك+" بشأن تقييم إنتاجها في 2024، متابعا: "مهمتنا منح سوق النفط البيانات الواضحة لأجل الاستقرار".

وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أنه لا مصلحة لدي المملكة بأي تذبذات بسوق النفط قصيرة أو طويلة الأمد، متابعا: "سوق النفط بحاجة إلى تطمينات وإجراءات لمنع تذبذبه".

وتابع الأمير عبد العزيز بن سلمان: "لم نلزم أحدا بقرار خفض إنتاج النفط والجميع متفق على الخفض، وقرار خفض إنتاج النفط قرار تحوطي".

وأكد الوزير السعودي: "ليس لدينا عقدة تجاه المضاربات بسوق النفط".