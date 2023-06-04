المرور: بدء تفعيل الرصد الآلي لـ7 مخالفات

بدأ تفعيل الرصد الآلي لـ(7) مخالفات مرورية، وفقا لتغريدة نشرها الحساب الرسمي للمرور السعودي.

وشملت المخالفات: وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف، والمخالفة الثانية هي تجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل، والثالثة هي قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف، والرابعة هي تنظيمات السير على الطريق.

ومن المخالفات عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق متعدد المسارات، فيما كانت المخالفة السادسة عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة، أما المخالفة السابعة فتمثلت في القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة أو المسارات التي تُمنع القيادة فيها.