إنهاء ترسية المناقصة الثانية من #القمح المستورد للعام الجاري بكمية (624,000) طن 

أتمت الهيئة إجراءات ترسية الدفعة الثانية من القمح المستورد لهذا العام (2023م) بكمية (624,000) طن للتوريد من مناشىء (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود).

وأوضح محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن.

وأضاف أن فترة وصول الدفعة الثانية المتعاقد عليها ستكون خلال الفترة (سبتمبر - أكتوبر 2023م) بواقع (10) باخرة، موزعة على (3) بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية (186) ألف طن، وعدد (4) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (249) ألف طن، وعدد (3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (189) ألف طن، وتنافست (15) شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وتم الترسية على (2) شركة منها كانت عروضها مطابقة للمواصفات والأقل سعراً.

ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات الهيئة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat