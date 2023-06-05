إنهاء معاناة مريضة مصابة بورم في تجويف البطن بمستشفى #بريدة

تمكّن فريق مختص من أطباء الجراحة العامة في مستشفى بريدة المركزي من إنهاء معاناة مريضة مصابة بورم في تجويف البطن خلف الغشاء البروتيني.

وأوضح تجمع القصيم الصحي، أنه بحسب التفاصيل الطبية من الفريق المعالج فإن المريضة ذات الـ46 عاماً حضرت إلى عيادة الجراحة العامة وكانت تعاني من ألم شديد في البطن والحوض، وبعد عمل الفحوصات اللازمة، والأشعة تبيّن وجود ورم في تجويف البطن خلف الغشاء البروتيني، ضاغط على الحالب وضاغط على الأوعية الدموية، مسبباً آلاماً شديدةً في البطن والحوض.

وبين أن الفريق المعالج قرر إجراء عملية جراحية تحت التخدير الكلي، واستئصال الورم بالمنظار، وقد استغرقت العملية ساعتين ونصف، وتكللت بالنجاح -ولله الحمد- وتحسنت حالة المريضة وخرجت من المستشفى للمتابعة في العيادات الخارجية.