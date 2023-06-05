الكرملين: #أوبك+ تضمن استقرار أسواق #الطاقة_العالمية

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: إن تحالف أوبك+ لأكبر الدول المنتجة للنفط كيان مهم لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

وأوضح بيسكوف، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن روسيا عضو في التفاهم المشترك "أوبك+"، مضيفًا: تواصل صيغة أوبك+ عملها وهناك اتفاقيات مشتركة سيلتزم بها الجميع بالطبع، وذلك بعد يوم من اجتماع دول التحالف.

وأكمل: "بالطبع، تحتفظ هذه الصيغة بأهميتها وثقلها لضمان الاستقرار في أسواق الطاقة الدولية".

وقرر تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، وحلفاء بقيادة روسيا، أمس، بعد محادثات استمرت سبع ساعات، خفضا إضافيا يبلغ 1.4 مليون برميل يوميا لأهداف الإنتاج الإجمالية اعتبارا من عام 2024.

ويضخ تحالف أوبك+ نحو 40 بالمئة من الخام العالمي وقرر تخفيض الانتاج بواقع 3.66 مليون برميل يوميا بما يمثل 3.6 بالمئة من حجم الطلب العالمي.