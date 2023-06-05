ضبط مخالف لعرضه 43 كائنًا فطريًا ومفترسًا في #الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لاقتنائه وعرضه 43 كائنًا فطريًا ومفترسًا بعضها مهدد بالانقراض دون ترخيص بمنطقة الرياض، ما يُعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

وأكدت تطبيق الإجراءات النظامية للمخالفة وإحالة المخالف إلى النيابة العامة، وتسليم الكائنات الفطرية إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لنقلها إلى مركز الإيواء.

وأوضحت أن عقوبة الإتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض غرامة تصل إلى 30 مليون ريالٍ والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.