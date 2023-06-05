«#مسام» ينزع 849 لغمًا في #اليمن خلال أسبوع

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام"، لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 849 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، خلال شهر مايو الماضي، منها 16 لغمًا مضادًا للأفراد، و 124 لغمًا مضادًا للدبابات، و 708 ذخائر غير منفجرة، و عبوة واحدة ناسفة.

ونزع فريق "مسام" 6 ألغام مضادة للدبابات في محافظة عدن، ونزع ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وجرى نزع لغمين مضادين للأفراد و 9 ألغام مضادة للدبابات و28 ذخيرة غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وجرى نزع 80 لغمًا مضادًا للدبابات و401 ذخيرة غير منفجرة بمديرية رغوان بمحافظة مأرب، ونزع لغمين مضادين للدبابات في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

كما جرى نزع 14 لغمًا مضادًا للأفراد و27 لغمًا مضادًا للدبابات و 278 ذخيرة غير منفجرة و عبوة واحدة ناسفة في مديرية ذباب بمحافظة تعز؛ ليصبح عدد الألغام المنزوعة خلال شهر مايو 4.838 لغمًا، وليصبح عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام" 400 ألف و919 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.

ونزع فريق " مسام " أيضًا 1.316 لغمًا بحريًا في مضيق باب المندب، وتُواصل المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.