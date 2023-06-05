تدريب وتوظيف السعوديين في تقنية #الطباعة_الثلاثية

بحث مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر" د.رائد الريس، تعزيز أوجه التعاون بين الجهتين لتمكين الكوادر الوطنية من الالتحاق بالقطاع الصناعي بمختلف تصنيفاته.

واستعراض الطرفان سُبل الدعم الموجهة لتنمية رأس المال البشري وتطوير مهاراته وقدراته من خلال برامج ومنتجات الصندوق، ممثلةً في التدريب والتمكين والإرشاد.

والتقى الجعويني عددًا من الشباب السعوديين العاملين في مجال تقنية الطباعة الثلاثية، وذلك بعد اجتيازهم للبرامج التدريبية والتأهيلية المنتهية بالتوظيف، والتي عقدت خارج المملكة، بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية؛ وفقًا للاتفاقية المبرمة مع الشركة في وقت سابق لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية للعمل بمثل هذا النوع من المجالات، بوصفه من الصناعات الحديثة والمطلوبة في وقتنا الراهن.

وأكد المدير العام للصندوق أهمية التعاون وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لاسيما في القطاعات الواعدة والمستقبلية، والإسهام مع جهود الدولة في تمكين جيل الشباب لقيادة مرحلة التغيير والتحول؛ تماشيًا مع متطلبات التنمية الراهنة وتحقيق إستراتيجية سوق العمل.