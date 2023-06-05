والده: #ميسي يريد العودة إلى #برشلونة

كشف خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان السابق عن رغبة نجله في العودة إلى صفوف برشلونة.

يأتي ذلك في ظل ارتباط اللاعب بالانتقال لصفوف الهلال السعودي، إلا أن خورخي ميسي والد اللاعب، اجتمع مع خوان لابورتا رئيس برشلونة في منزل الأخير، لبحث إمكانية عودة اللاعب إلى صفوف الفريق الكتالوني مرة أخرى.

قال خورخي ميسي في تصريحاته على هامش اجتماعه مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة: "ميسي يريد العودة إلى صفوف برشلونة، ولدينا ثقة بإمكانية عودته بالفعل إلى البارسا"

يأتي ذلك في ظل عدم تجديد ليونيل ميسي لتعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث أكد اللاعب أنه سعيد بخوض التجربة ووجه الشكر للجماهير واللاعبين والجهاز الفني.

ولا يزال مستقبل ميسي غامضا، في ظل رغبة نادي الهلال السعودي في ضم اللاعب بعرض مادي قوي، ورغبة برشلونة في إعادته إلى ملعب كامب نو مرة أخرى