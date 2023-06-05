إيران تعلن رسميًا فتح مقار بعثاتها الدبلوماسية في #السعودية هذا الأسبوع

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الإثنين: إن بلاده ستعيد فتح مقار بعثاتها الدبلوماسية في السعودية هذا الأسبوع، بعد شهور من اتفاق طهران والرياض على إنهاء العداء الذي استمر بينهما لسنوات بموجب اتفاق توسطت فيه الصين.

وأضاف: "لتنفيذ الاتفاق، سنعيد رسميا فتح سفارة إيران في الرياض وقنصليتنا العامة في جدة ومكتبنا في منظمة التعاون الإسلامي الثلاثاء والأربعاء".

واتفقت إيران والسعودية في مارس على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين بعد عداء هدد الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وساهم في تأجيج صراعات في المنطقة في دول مثل اليمن وسوريا.