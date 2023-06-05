الأمير_عبدالعزيز_بن_تركي_الفيصل: تحويل 4 أندية إلى شركات على رأسهم #القادسية

كشف الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة عن بعض الأمور الخاصة بتخصيص الأندية الرياضية في المؤتمر الصحفي المقام حاليًا.

وقال :" هذا المشروع نقلة نوعية وتاريخية تقودنا لتحقيق المزيد من التميز المنشود للمنتخبات والأندية الرياضية".

وتابع:" نتحدث عن المشروع الوطني الكبير، مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، وسنعمل من خلال هذا المشروع لتحقيق العديد من القفزات".

وواصل:" نقل ملكية نادي القادسية إلى شركة أرامكو و نادي الدرعية إلى هيئة تطوير الدرعية،نادي العلا إلى الهيئة الملكية في العلا،نادي الصقور إلى شركة نيوم"