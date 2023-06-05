مكتب التربية العربي لدول الخليج والمكتب الدولي للتربية يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

وقع المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج د. عبد الرحمن بن محمد العاصمي، والمدير العام لمكتب التربية الدولي بجنيف السيد يائو ايدو اتفاقية تعاون في المجالات التربوية والبحثية.وخاصة دعم الدول في مجال بناء وتطوير المناهج ، ومعايير التعليم الإلكتروني ، والتعليم أثناء الأزمات ، وبناء القدرات لصناع المناهج ، وتنسيق الجهود في الفعاليات الدولية وخاصة قمة المناخ وقمة مستقبل التعليم

وعقب توقيع الاتفاقية بين الجانبين صرح معالي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج أن القواسم المشتركة بين مكتب التربية العربي لدول الخليج ومكتب التربية الدولي كبيرة ، وعليه فمجالات التعاون متعددة وخاصة بعد قمة تحول التعليم 2022، وقرب انعقاد قمة المناخ 2028 بدبي ، وقمة مستقبل التعليم 2024 بنيويورك ، وقمة الشرق الأوسط وأفريقيا 2023 بالرياض , وأشاد معاليه في تصريحه بالتعليم في دول الخليج وما يحظى به من دعم كبير من القيادات السياسية التي تخصص أكثر من 20% من ميزانياتها للتعليم وتطويره.

من ناحيته، أشاد يائو ايدو مدير عام مكتب التربية الدولي بمكتب التربية العربي بوصفه منظمة الخليج التعليمية ولديه خبرات ومبادرات تربوية متميزة ، إضافة إلى علاقاته وشراكاته مع المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة؛ مؤكداً أن هناك فرصاً كثيرة لتعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجانبين خدمة للأهداف والغايات التربوية المشتركة.