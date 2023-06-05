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نائب الرئيس السابق #مايك_بنس يقدم أوراق ترشحه للرئاسة الأمريكية 2024 رسميا
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أخبار دوليّة
نائب الرئيس السابق #مايك_بنس يقدم أوراق ترشحه للرئاسة الأمريكية 2024 رسميا
متابعات - الوئام
5 يونيو 2023
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قدم نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، أوراقه للترشح للرئاسة عام 2024 رسميا.
صحيفة الوئام الالكترونية
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