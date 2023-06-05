تراجع مبيعات إعلانات #تويتر في #أمريكا

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن عائدات شركة منصة التواصل الاجتماعي تويتر من الإعلانات في الولايات المتحدة بلغت خلال الأسابيع الخمسة منذ أول أبريل الماضي 88 مليون دولار بتراجع نسبته 59% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

ونقلت الصحيفة عن وثائق داخلية للشركة الأمريكية المملوكة للملياردير إيلون ماسك وسبعة مسؤولين حاليين وسابقين فيه القول: إنه من غير المحتمل تحسن مبيعات الإعلانات في أي وقت قريب".

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولي مبيعات الإعلانات في "تويتر" أن المعلنين قد يشعرون بالقلق من تزايد أحاديث الكراهية والمواد الإباحية على منصة التواصل الاجتماعي.