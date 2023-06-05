السجل_العقاري: سيتم الإعلان في #السعودية عن الوصول إلى 80% في التسجيل العيني للعقار خلال 5 سنوات

قال الرئيس التنفيذي لـ "السجل العقاري" الدكتور محمد السليمان، إن وزارة العدل قدمت عملا كبيرا للسجل العقاري ونحن مكملين لما قامت به، موضحًا أن تحديث الصكوك في المملكة إنجاز لم أشاهد مثله.

وقال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الراصد" على قناة الإخبارية، إن "صكوكنا حاليا وصفية، ومستقبل صك العقار لن يكون وصفيا وسيصل إلى إحداثيات ووصفية للعقار".

وتابع: "حي الفلاح في الرياض صكوكه رقمية ونحن الآن بداياتنا متواضعة في هذا الحي.. وسيتم الإعلان عن 7 أحياء قادمة سبتمبر المقبل".

وأكد الرئيس التنفيذي لـ "السجل العقاري" أنه سيتم الإعلان في السعودية عن الوصول إلى 80% في التسجيل العيني للعقار خلال الخمس سنوات القادمة.

وقال: "المسح الجيومكاني غطينا 60% من الرياض ونسعى لرفع شأن الثروة العقارية في السعودية".