رئيس الأركان العامة يتفقد الوحدات العسكرية بالمنطقة الشمالية الغربية

تفقد الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة، الوحدات العسكرية في المنطقة الشمالية الغربية.

واطلع رئيس هيئة الأركان على سير العمل، واستمع من قادة الوحدات العسكرية إلى إيجاز حول المهام والواجبات العملياتية للقيادة.

وكان في استقبال لدى وصوله مطار قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي، قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن حسين القحطاني، وقائد مجموعة الدفاع الجوي الثالثة اللواء الركن محمد القحطاني، ومدير مستشفى الملك سلمان العسكري اللواء الطبيب عطية الزهراني، وقائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي اللواء الطيار الركن إبراهيم آل سلطان.

وانتقل إلى لواء القوات الخاصة الرابع والستين، واستمع لإيجاز عن مهام اللواء وواجباته وأدواره، ثم زار رئيس هيئة الأركان العامة معهد سلاح المدرعات، وتجول في المعهد، واطلع على مرافقه، واستمع لإيجاز عن مهامه وتخصصاته.