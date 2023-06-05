وزير الرياضة: #السعودية ستنافس على قائمة أفضل 10 دوريات في العالم

أكد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، أن السعودية سوف تنافس على قائمة أفضل عشر دوريات في العالم في كرة القدم أو الرياضات الأخرى.

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي، إن دخول شركات عملاقة سيوسع الأفق بالنسبة للقطاع الرياضي من ناحية فنية وتجارية.

وأضاف وزير الرياضة أن مشروع تخصيص الأندية الرياضية سيتضمن مسارين، الأول سيتم فيه تحويل 4 أندية إلى شركات، ونقل ملكية هذه الشركات إلى جهات تطويرية، والمسار الثاني فسيتم فيه اختيار أندية من مختلف الدرجات لطرحها للقطاع الخاص في الربع الأخير من هذا العام 2023.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل أن المؤسسة غير الربحية تعني مؤسسة تضم الأعضاء الحاليين في الجمعية العمومية للنادي والأعضاء الجدد في المؤسسة، فيما يتم ترشيح عضوين من قبلهم في عضوية مجلس إدارة شركة النادي، على أن يكون أحدهما رئيساً لمجلس الإدارة.

وقال وزير الرياضة إن أسعار تذاكر المباريات تمثل مصادر دخل للأندية وتناسب جميع شرائح المجتمع.