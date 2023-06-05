مميزات iOS 17 أحدث أنظمة #آبل للتشغيل #WWDC2023 #AppleEvent #مؤتمر #آبل

كشفت شركة آبل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين العالميين الذي عقد اليوم الإثنين ويستمر حتى 9 يونيو الجاري عن أحدث أنظمة التشغيل iOS 17.
وقالت الشركة إن نظام التشغيل الجديد iOS 17، يضم العديد من المميزات الجديدة والتي تشمل ما يلي:
- دعم تحديثات تطبيقات Phone وMessages وFacetime.
- بعد التحديث يحصل Facetime على خاصية البريد الصوتي، بما يسمح للمستخدمين ترك رسائل فيديو لأصدقائهم.
- سيتم تزويد الرسائل بالمزيد من وظائف البحث الأكثر قوة، معرفة موقع الأصدقاء أثناء المراسلة.
- تحويل Live photos إلى ملصقات متحركة.
- ميزة " Check-in" من خلالها تستطيع إخبار أصدقائك أو أسرتك التأخر عن الموعد.
- إطلاق ميزة Standby، التي تظهر عند وضع الهاتف على جانبه باستخدام حامل.
- تعرض شاشة آيفون الوقت ويوجد عدة تصميمات للساعة
- إضافة تطبيقات مصغرة مثل الطقس.
- تكيف الشاشة مع الإضاءة المنخفضة للمساعدة على النوم.
- يمكن للمستخدمين طلب مهام محددة من برنامج Siri مثل تشغيل موسيقى أو تعيين التوقيت.