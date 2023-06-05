مميزات iOS 17 أحدث أنظمة #آبل للتشغيل #WWDC2023 #AppleEvent #مؤتمر #آبل

كشفت شركة آبل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين العالميين الذي عقد اليوم الإثنين ويستمر حتى 9 يونيو الجاري عن أحدث أنظمة التشغيل iOS 17.

وقالت الشركة إن نظام التشغيل الجديد iOS 17، يضم العديد من المميزات الجديدة والتي تشمل ما يلي: