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مميزات iOS 17 أحدث أنظمة #آبل للتشغيل #WWDC2023 #AppleEvent #مؤتمر #آبل

5 يونيو 2023 · < 1 minute

كشفت شركة آبل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين العالميين الذي عقد اليوم الإثنين ويستمر حتى 9 يونيو الجاري عن أحدث أنظمة التشغيل iOS 17.

وقالت الشركة إن نظام التشغيل الجديد iOS 17، يضم العديد من المميزات الجديدة والتي تشمل ما يلي:

  • دعم تحديثات تطبيقات Phone وMessages وFacetime.
  • بعد التحديث يحصل Facetime على خاصية البريد الصوتي، بما يسمح للمستخدمين ترك رسائل فيديو لأصدقائهم.
  • سيتم تزويد الرسائل بالمزيد من وظائف البحث الأكثر قوة، معرفة موقع الأصدقاء أثناء المراسلة.
  • تحويل Live photos إلى ملصقات متحركة.
  • ميزة " Check-in" من خلالها تستطيع إخبار أصدقائك أو أسرتك التأخر عن الموعد.
  • إطلاق ميزة Standby، التي تظهر عند وضع الهاتف على جانبه باستخدام حامل.
  • تعرض شاشة آيفون الوقت ويوجد عدة تصميمات للساعة
  • إضافة تطبيقات مصغرة مثل الطقس.
  • تكيف الشاشة مع الإضاءة المنخفضة للمساعدة على النوم.
  • يمكن للمستخدمين طلب مهام محددة من برنامج Siri مثل تشغيل موسيقى أو تعيين التوقيت.