ولي_العهد يلتقي رئيس #فنزويلا ويستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، اليوم، الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية.

ورحب ولي العهد، بالرئيس في زيارته للمملكة، فيما عبر عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه ولي العهد.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وآفاق التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

فيما حضر من الجانب الفنزويلي، حرم فخامة الرئيس السيدة سيليا فلوريس، ومعالي وزير الخارجية السيد إيبان إدواردو، ومعالي وزير البترول السيد بدرو رافاييل، ومعالي نائب الرئيس لقطاع الاتصالات والثقافة والسياحة وزير الاتصالات والمعلومات السيد فريدي نانيز، ومعالي وزير المكتب جورجي إليسر، والسيد نيكولاس إرنستو مادورو، والسفير الفنزويلي لدى المملكة دايفيد بيلاسكيس.