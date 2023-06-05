4 فئات للعضوية.. نص اللائحة المنظمة لمؤسسات أندية #النصر و #الاتحاد و #الهلال و #الأهلي

أصدرت وزارة الرياضة، النظام الأساسي لمؤسسات أندية النصر والاتحاد والأهلي والهلال وفق مشروع الاستثمار للأندية الرياضية الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

وقالت وزارة الرياضة إنه بموجب النظام الأساسي تنشأ مؤسسة ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المادي والإداري، باعتبارها مؤسسة رياضية ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح.

وتكونت اللائحة المنظمة لمؤسسات أعضاء الأندية الرياضية من 9 فصول يشمل 45 مادة بداية من التعريفات والمنصة الإلكترونية التي تنشئها وزارة الرياضة من أجل تنظيم إجراءات تسجيل العضويات في المؤسسة والعملية الانتخابية لرئاسة وعضوية المجلس.

وفي الفصل الثالث تحدثت عن عضوية المؤسسة وتنقسم إلى 4 فئات الذهبية قيمتها 100 ألف ريال والعضوية الفضية وقيمتها 50 ألف ريال والعضوية البرونزية وقيمتها 10 آلاف ريال وأخيرا العضوية الأساسية وقيمتها 100 ريال وجميعها غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وأيضا كشفت اللائحة عن شروط العضوية والتي يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عاما مع انتفاء موانع الأهلية القانونية وسداد قيمة العضوية في الموعد المحدد، وألا يكون المتقدم من منسوبي الوزارة أو اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أو الكيانات الرياضية المنبثقة عنها أو أي نادي رياضي آخر، ولم يسبق إسقاط عضويته من قبل.

وأوضحت أن لكل مؤسسة مجلس إدارة لا يزيد عدد أعضائه عن 9 ولا يقل عن 5 أعضاء بما فيهم رئيس المجلس.

وفيما يلي اللائحة المنظمة لمؤسسات أعضاء الأندية الرياضية اضغط على هذا الرابط

النظام الأساس للمؤسسات أعضاء الاندية (مؤسسات غير هادفة للربح)