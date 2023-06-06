طقس الثلاثاء.. “#الأرصاد”: #أمطار رعدية تؤدي إلى جريان #السيول وزخات من #البرد على عدة مناطق

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة.

وأوضح المركز أنه يتوقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وأشار إلى أن الحالة الجوية تشمل ، أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم وحائل.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية والرياض.

على جانب آخر، نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية، على محافظتي الحناكية والمهد ، وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الساعة العاشرة ليلًا.