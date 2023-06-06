الكويت.. بدء عملية الاقتراع لاختيار الأعضاء الجدد لمجلس الأمة

بدأت منذ قليل بالكويت، عملية الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023م، في خمس دوائر انتخابية، يتنافس فيها (207) مرشحين.

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية، أن عملية الاقتراع بدأت لانتخابات مجلس الأمة 2023 للفصل التشريعي الـ17.

يذكر أن عدد أصوات الناخبين يبلغ (793646) مواطناً ومواطنة، فيما يبلغ عدد المرشحين (207) مرشحين، ويتم اختيار (50) عضوًا منهم.

وتتنافس (13) امرأة للفوز بمقاعد مجلس الأمة، (4) منهن مرشحات عن الدائرة الرابعة، و(3) في الدائرة الثانية و(3) في الدائرة الثالثة، و(2) في الدائرة الأولى، ومرشحة واحدة فقط في الدائرة الخامسة.