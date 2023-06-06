“#الحصيني”: غدا أول أيام “#مربعانية_القيظ”.. وهذه أبرز سماتها المناخية

أوضح الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن غدا الأربعاء أول أيام "مربعانية القيظ" وأول طوالعها "الثريا".

وحول سماتها المناخية ، أكد "الحصيني" في تغريدة على "تويتر"، أن أيام مربعانية القيظ تبلغ 39 يوماً، مقسمة على «الثريا والدبران والهقعة»، وفي منتصفها ينعدم الظل وتتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان، معلنة بداية الصيف فلكياً في 21 يونيو الجاري.

وأضاف "الحصيني" أنه من المتوقع أن يستمر فصل الصيف لهذا العام 2023، حتى 6 سبتمبر القادم، موعد دخول أول أنواء الخريف "الجبهة" في المملكة، لافتا إلى إنه يتوقع أن تكون حرارة الصيف هذا العام حول معدلاتها الطبيعة، تتخللها موجات حر شديدة.