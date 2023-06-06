صيدلية متكاملة في المنزل.. استشاري #قلب يكشف عن 8 فوائد صحية لـ”#الزنجبيل”

كشف استشاري القلب، الدكتور صالح سالم الغامدي، عن 8 فوائد صحية لـ"الزنجبيل".

وأوضح أن الزنجبيل من التوابل الشعبية التي استخدمت لعدة قرون لخصائصها الطبية، ولها 8 فوائد وهي:

فقدان الوزن

قد يساعد الزنجبيل في تعزيز فقدان الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي وتقليل الشهية.

علاج الغثيان

الزنجبيل علاج طبيعي للغثيان والقيء، ويمكن أن يكون مفيدًا لغثيان الصباح ودوار الحركة والغثيان الناجم عن العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي.

عُسر الهضم

يمكن أن يساعد الزنجبيل في تحسين الهضم وتقليل حرقة المعدة، كما يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف تقلصات المعدة والانتفاخ.

الصداع

يمكن أن يساعد الزنجبيل في تخفيف الصداع، بما في ذلك الصداع النصفي.

الرشح والبرد

يمكن أن يساعد الزنجبيل في تخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، مثل السعال والتهاب الحلق والاحتقان.

التهاب المفاصل

يمكن أن يساعد الزنجبيل في تقليل الالتهاب والألم المصاحب لالتهاب المفاصل مثل نوبات النقرس

السرطان

قد يساعد الزنجبيل في الوقاية من السرطان عن طريق محاربة الجذور الحرة، التي يمكن أن تتلف الخلايا وتؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

تشنجات الحيض

يمكن أن يساعد الزنجبيل في تقليل تقلصات الدورة الشهرية وآلامها، كما يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف أعراض متلازمة ما قبل الحيض (PMS) مثل الانتفاخ والتعب وتقلب المزاج