فيديو.. #كريم_بنزيما يلتقي برئيس نادي #الاتحاد لإنهاء صفقة انتقاله لمدة 3 مواسم #عاجل

نشرت قناة "الشيرنجيتو" الإسبانية مقطع فيديو يوثق لقاء الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي ريال مدريد مع رئيس نادي الاتحاد السعودي أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي، في أحد الفنادق بالعاصمة مدريد.

ويأتي هذا بعد أقل من 24 ساعة من كشف خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، أن النجم الفرنسي كريم بنزيما وقع على عقد مع نادي الاتحاد السعودي يمتد حتى عام 2025.

وأضاف فابريزيو رومانو، في تغريدة على حسابه في تويتر، أن العقد يتضمن كذلك خيار التمديد لموسم آخر.

يذكر أن بنزيما، الذي انضم إلى ريال في 2009 قادماً من أولمبيك ليون، أصبح قائداً لخط هجوم الفريق ومصدر الخطورة الأكبر بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في 2018.