ضبط 3 مقيمين لترويجهم 133,008 قرص #إمفيتامين في #الرياض

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على 3 مقيمين من الجنسيتين الفلسطينية والسودانية بمنطقة الرياض لترويجهم 133,008 أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهم مجوهرات ومبالغ مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.