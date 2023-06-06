«انخفاض خطير».. هل تأثرت المحطة النووية في #أوكرانيا بتدمير سد #نوفا_كاخوفكا؟

أكدت شركة «روس إنيرغوآتوم» المشغلة لمحطات الطاقة الذرية الروسية، أن تدمير سد نوفاكاخوفكا جنوب أوكرانيا، لا يشكل تهديداً لسلامة محطة «زابوروجيه» للطاقة الذرية.

وقال رينات كارتشا، مستشار مدير «روس إنيرغوآتوم»، في تصريح لقناة «روسيا-24»، إنه لم يسجل أي ارتفاع في منسوب المياه قرب محطة «زابوروجيه»، وفق ما نقله موقع «روسيا اليوم».

وأضاف «كارتشا»: «أود أن أؤكد أن هذا الحادث المؤسف، لا يشكل تهديدا للسلامة النووية في محطة زابوروجيه للطاقة الذرية».

وبَين أن «عملية تبريد المفاعلات في محطة زابوروجيه تعتمد دائرة مغلقة غير متصلة مباشرة بخزان كاخوفكا للمياه».

وشرح بمزيد من التفصيل: «خلافا للاعتقاد الشائع، فإن أحواض تبريد الوقود النووي المستنفد عبارة عن دورة مغلقة ليس لها صلة مباشرة بخزان كاخوفكا وبالبيئة المحيطة، وهناك عدة مصادر بديلة لإعادة تعبئة تلك الأحواض».

وفي وقت سابق اليوم، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن خبراءها في محطة «زابوروجيه» يراقبون الوضع عن كثب"، وأنه «لا يوجد خطر فوري على السلامة النووية في المحطة» بسبب الحادث.

ورغم أن رافايل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد قال أعلن «انخفاض مستوى المياه في خزان التبريد بمحطة زابوريجيا النووية بشكل خطير»، عاد وأكد أن «هناك بدائل جاهزة لتعويض هذا الانخفاض لعدة أشهر».

وأتم «غروسي»: «لا خطر مباشرا على سلامة محطة زابوريجيا النووية».