فرص تعليمية إلكترونية في جامعات عالمية لـ1000 من مستفيدي صندوق الشهداء والمصابين

وقع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، اليوم، لتعزيز الدور التنموي والاجتماعي، من خلال منح مزايا وتقديم مبادرات وتنفيذ برامج وأنشطة في عدد من المجالات، لدعم ورعاية وتمكين أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

وقع مذكرة التفاهم، أمين عام الصندوق طلال المعمر، ومدير عام المركز الدكتور عبدالله الوليدي، وهدفت المذكرة إلى التعاون في بناء مبادرات مشتركة تستهدف تنمية القدرات البشرية لمستفيدي الصندوق، والربط مع مزودي المحتوى التعليمي والتدريبي من الجهات المحلية والعالمية، من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني «FutureX».

كما هدفت المذكرة إلى تمكين مستفيدي الصندوق للاستفادة من منصة «FutureX»، والشهادات المهنية الاحترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني، والبرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح، كذلك الربط التقني بين منصة «FutureX» ومنصة «شهم» لسهولة التسجيل والدخول لمستفيدي الصندوق.

وتسهم المذكرة في تنمية القدرات البشرية عبر بناء مبادرات يشرف عليها الصندوق بالتعاون مع المركز، وذلك لتأهيل أكثر من 1000 مستفيد للحصول على مسارات تعليمية إلكترونية من جامعات ومؤسسات عالمية رائدة، حيث يخضع المتدرب لتدريب مكثف عن بعد في مسار تعليمي، أو شهادة احترافية لمدة 3 أشهر من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني «FutureX».

ويسعى صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين من خلال هذه المذكرة للإسهام في توفير تعليم وتدريب إلكتروني موثوق لمستفيديه من أبناء الوطن، ورفع كفاءتهم لأعلى المستويات، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.