بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية.. القبض على 6 أشخاص لترويجهم 3 أنواع من المخدرات في #الطائف

قبضت شرطة محافظة الطائف على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، و3 مواطنين، لترويجهم مادة «الإمفيتامين» المخدر، ومادة «الحشيش» المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وضبط بحوزة المتهمين الستة أسلحة نارية وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.