محللون: زيادة أسعار #النفط بعد خفض إنتاج #السعودية «مستبعد»

قال محللون في "سيتي": إنه من غير المرجح أن يؤدي خفض السعودية إنتاجها من النفط بواقع مليون برميل يوميًا إلى "زيادة مستدامة في الأسعار" في نطاق أعلى من 80 دولارًا وأقل من 90 دولارًا.

وأضافوا: نتوقع أن يتحرك متوسط ​​الأسعار الفصلية في نطاق محدود إلى حد ما وسيبلغ في المتوسط ​​81 دولارا لبرنت في كل من النصف الأول والنصف الثاني لكن مع احتمال أن يتراوح بين 72 دولارًا و90 دولارًا.

وأشاروا إلى أن بعض العوامل - مثل ضعف الطلب وتزايد الإمدادات من خارج منظمة أوبك بحلول نهاية العام والركود المحتمل في الولايات المتحدة وأوروبا وتراجع النمو في الصين - قد تؤدي إلى انخفاض الأسعار بدلا من ارتفاعها هذا العام وفي العام المقبل.

ووصل إجمالي تخفيضات تحالف أوبك+، الذي يضم أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، الآن إلى 3.66 مليون برميل يوميا بما يعادل 3.6 بالمئة من الطلب العالمي بغية الحد من الإمدادات حتى عام 2024 مع سعي التكتل لتعزيز أسعار النفط المتراجعة.

وصعد خام برنت بنحو 2.60 دولار أمس الاثنين بعد أن قالت السعودية، التي تقود منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، وأكبر مصدر للنفط الخام في العالم: إنها ستخفض إنتاجها ​​بواقع مليون برميل يوميا لتصل إلى تسعة ملايين في يوليو.