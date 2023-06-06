البرهان يشكر #السعودية.. ويعرب عن ثقته في نجاح #منبر_جدة

تلقى رئيس مجلس السيادة القائد العام الانتقالي في السودن، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، وفق ما ذكره المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني خلال الاتصال الهاتفي على «ضرورة التزام المتمردين بالخروج من المستشفيات والمراكز الخدمية ومنازل المواطنين، وفتح مسارات تقديم المساعدات الإنسانية، حتى يحقق منبر جدة نجاحه».

وتقدم «البرهان» بالشكر للمملكة العربية السعودية ووزير خارجيتها على مجهوداتهم، معرباً عن ثقته في منبر جدة بما يقود إلى سلام مستدام.