رسالة وداع من #كريم_بنزيما إلى #ريال_مدريد

كشف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما أنه اتخذ قرارا قبل سنوات بشأن الاعتزال في صفوف ريال مدريد، مشيرا إلى أنه لن ينسى فترته في النادي الذي يعتبره الأفضل في التاريخ

وقال بنزيما في مؤتمر صحفي عقده النادي العاصمي لوداعه اليوم الثلاثاء: "من الصعب التحدث عن المشاعر الكثيرة التي أشعر بها، إنه يوم حزين بعض الشيء لأنني سأرحل عن فريقي، لكنني أريد أن أشكر ريال مدريد وزملائي في الفريق".

وأضاف: "كنت محظوظا بتحقيق حلمي كطفل ولن أنسى ريال مدريد أبدا، هذا مستحيل لأنه أفضل ناد في التاريخ".واستمر: "أردت أن أنهي مسيرتي في ريال مدريد لكن أحيانا تمنحك الحياة اختيارات أخرى".وأتم: "أريد أن أوجه رسالة شكر إلى كارلو أنشيلوتي الذي منحني ثقته منذ البداية.. لقد تعلمت الكثير منه"