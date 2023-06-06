نيوم تجذب استثمارات بقيمة 21 مليار ريال لبناء 10 مجمعات سكنية للعاملين في المشروع

أعلنت «نيوم» عن إتمام العقود مع المستثمرين للمرحلة الأولى من توسعة مجتمعاتها السكنية، وهو مشروع للبنية التحتية الاجتماعية يهدف إلى استيعاب القوى العاملة المتزايدة في المشروع، وتبلغ قيمة الاتفاقية لهذه المرحلة أكثر من 21 مليار ريال سعودي، ما يجعلها واحدة من أكبر الشراكات الدولية بين القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان.

وتشمل الاتفاقية إنشاء 10 مجمعات سكنية تستوعب 95,000 ساكن من العاملين في مشاريع «نيوم» المختلفة مع نهاية المرحلة الأولى، إذ يتم بناؤها بشكل مستدام كوحدات معيارية يمكن إعادة استخدامها لمهام أخرى. وتقدم المجمعات الجديدة مختلف الخدمات الأساسية، مثل: عيادات الرعاية الصحية ومحطات الإطفاء، إضافة إلى العديد من المرافق الترفيهية، مثل الملاعب الرياضية متعددة الأغراض، وملاعب الكريكت، والتنس، وكرة الطائرة، وكرة السلة، وحمامات السباحة، ومرافق ترفيهية متنوعة.

وتضم قائمة الشركات الفائزة بعقود المرحلة الأولى عدداً من الشركات الوطنية الرائدة في المملكة، منها: شركة الفنار العالمية للتطوير، وشركة المطلق للاستثمار العقاري (AREIC)، وشركة نسما القابضة، فيما تشارك شركة تماسك القابضة في المشروع من خلال شريكين، هما: شركة مجموعة المجال العربي، والشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء (ساتكو).

وقال الرئيس التنفيذي لـ«نيوم»، المهندس نظمي النصر: «لقد اختارت نيوم عدداً من الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية لتكون شريكة لها في تطوير وتشغيل المجمعات السكنية المؤقتة، وفق أحدث المواصفات العالمية من ناحية الخدمات والبنية التحتية».

وأضاف «النصر»: «هذه الشراكات الجديدة تعد محطة مهمة في مسيرة نيوم، ودليلاً على قدرات فريقنا وشركائنا الممولين، الذين استطاعوا تحقيق الإغلاق المالي للمشروع في فترة وجيزة وبقيمة مالية استثنائية».

وتمهّد اتفاقيات المرحلة الأولى لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تطوير مشاريع البنية التحتية في «نيوم»، ومن المتوقع طرح المرحلة الثانية من مشروع المجمعات السكنية المؤقتة للترسية خلال الأشهر المقبلة، مع الحرص على إعداد قائمة بالشركات المؤهلة مسبقاً، وتقييم مدى اهتمام المستثمرين المُحتملين للفوز بمشاريع المرحلة الجديدة، وسيغطي نطاق هذه الاتفاقيات عناصر التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة للمجمعات السكنية.

وعبر نائب رئيس مجلس إدارة شركة «الفنار»، صباح المطلق، عن سعادته بمنح «نيوم» الفرصة لشركته للعمل في مشروع المجمعات السكنية المؤقتة، مؤكداً التزامهم بالمساهمة في تحقيق رؤية «نيوم» المتمثلة في اتباع نهج جديد للعيش الحضري، بما يتماشى مع نهجنا لتقديم حلول عالية الجودة بأسلوب مستدام.

وأعرب رئيس مجلس إدارة «تماسك»، محمد البلوي، عن فخره بالشراكة مع «نيوم»، مؤكداً التزام شركته بالتعاون مع شركتي «المجال» و«ساتكو»، في توفير البنية التحتية التي من شأنها تسريع التطوير الذي تشهده «نيوم».

وقال رئيس شركة «نسما» القابضة، فيصل التركي: «نتطلع إلى العمل مع مختلف الفرق وعلى جميع المستويات، لإنجاز هذا المشروع الإنشائي الضخم، والمساهمة في تحقيق رؤية نيوم».

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «المطلق» للاستثمار العقاري «AREIC»، طارق المطلق: «يسعدنا المشاركة في تطوير مشروع نيوم الاستثنائي الذي يشهد نموّاً متسارعاً، والإسهام في مبادراتها المتعددة التي تدعم رؤية السعودية 2030، وتتماشى مع مهمتنا لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة».

وتشكل المجمعات السكنية المؤقتة للعاملين خطوة مهمة لتحقيق أهداف «نيوم» وإنجاز مشاريعها خلال الفترة الزمنية المعلنة؛ في وقت تشهد المشاريع الرئيسة المتسارعة، مثل «ذا لاين»، و«تروجينا»، و«أوكساچون»، وجزيرة «سندالة»، ومشاريع البنية التحتية القائمة، تطورات سريعة ومتلاحقة.