أوكرانيا تدعو إلى اجتماع لـ #مجلس_الأمن بعد تفجير #سد_كاخوفكا

دعت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لمناقشة ما أسمته "هجوما إرهابيا روسيا" على سد نوفا كاخوفكا في جنوب أوكرانيا.

وطالبت الوزارة في بيان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مناقشة الحادث وطالبت بفرض عقوبات دولية جديدة على روسيا، خاصة فيما يتعلق بمجال صناعة الصواريخ والقطاع النووي الروسي.