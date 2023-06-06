فيديو يفجر مفاجأة بشأن انتقال #رياض_محرز إلى #الأهلي #عاجل

تداول مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو، يظهر اقتراب الجزائري رياض محرز، نجم فريق مانشستر سيتي، من الانتقال إلى دوري «روشن».

وأظهر الفيديو المتداول قميص للنادي الأهلي مخصص لرياض محرز، ويحمل رقم «26». وقال مغردون إن الفيديو تم تسريبه من داخل «القلعة الخضراء»، وهو جزء من المواد الدعائية والترويجية للصفقة.

وأدعى المغردون أن الصفقة تمت بالفعل، وسيتم الإعلان عنها قريباً.

وارتبطت العديد من الأسماء العالمية بالانتقال إلى الأهلي في الموسم الجديد، ومن بينهم: ياسين بونو، وسيرجيو راموس، ولوكا مودريتش، وسيرجيو بوسكيتس، ورياض محرز، وبيير أوباميانج، وشيرو إيمبولي، وإيدين دجيكو.

وفي يوليو 2022، وقع النجم الجزائري عقدًا جديدًا لمدة عامين مع نادي مانشستر سيتي، ليمتد عقد اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا حتى يونيو 2025.