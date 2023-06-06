الأهلي ينافس كبار أندية العالم على التعاقد مع #ياسين_بونو

كشفت بعض التقارير عن رغبة نادي الأهلي في التعاقد مع المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن ياسين بونو لديه عقد حتى عام 2025 مع إشبيلية ولكن هناك عروض مالية مهمة للغاية أمام الحارس المغربي.

وأضافت أن توتنهام كان مهتمًا بضم بونو (32 عاما) بالفعل في سوق الشتاء الماضي ولكنه الآن سيعود إلى المنافسة للتعاقد معه هذا الصيف.

وأشارت إلى أن هناك اهتمام من أستون فيلا تجاه الحارس المغربي، بالإضافة إلى إنتر ميلان والذي يبحث عن حارس بديلًا لسمير هاندانوفيتش الذي أنهى عقده هذا الصيف مع النادي الإيطالي.

وأكدت الصحيفة ذاتها أن هناك عرض من الأهلي والذي يحاول تدعيم مركز حراسة المرمى بعد عودته للدوري الممتاز بعد هبوطه العام الماضي.